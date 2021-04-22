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На уровне молекул: Варшава снова просит Берлин отказаться от "СП-2"

Мир

Новые призывы звучат из Варшавы: Берлин в очередной раз попросили подумать и отказаться от проекта "Северный поток-2". Это нужно сделать не просто так, а для "европейской солидарности".

На уровне молекул: Варшава снова просит Берлин отказаться от "СП-2"

Оратором выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что Польша настаивает: проект "дестабилизирует Европу".

"Появляются голоса из Германии, что нет разницы между молекулой газа, идущей через "Северный поток-1" или через "Северный поток-2" в будущем и молекулой газа, идущей через Украину, или через Белоруссию, или через Польшу, или через Турцию.

Уважаемые господа, есть огромная разница. Нет разницы в химическом составе, но есть разница политическая, общественная и разница для безопасности Европы", — заявил Моравецкий после встречи с премьером Словении Янезом Яншей.

Также политик назвал проект "раной в Европе" и добавил: он может оказаться очень опасен и для Германии в частности, и для ЕС в целом.

"Мы это подчёркиваем со всей силой: "Северный поток-2" является немецко-российским проектом, который дестабилизирует Европу, снижает уровень безопасности Европы, и призываем прежде всего Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы", — резюмировал он.

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Польша нарывается на неприятности - Северный поток-2 - Новости и политика
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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