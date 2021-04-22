ЕС — России: предлагаем продолжить общение по вопросам разоружения

Несмотря на сложности в отношениях, в ЕС всё же предложили Москве диалог. Он связан с вопросами разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Данные привёл для ТАСС в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина касательно того, что Россия и её иностранные партнёры могли бы создать "уравнение безопасности" и проработать вопросы "бесконфликтного существования".

"ЕС упорно работает над поддержанием многосторонних процессов разоружения и нераспространения. Мы ведём диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам", — сообщил Стано.

Конечно же, в ЕС хотели бы видеть и переговоры по вопросам стратегической стабильности, проводимые между Москвой и Вашингтоном. Они весьма важны как для понимания общей ситуации, так и для возможностей потенциальной совместной работы.

Напомним, что ранее в "ядерном вопросе" отличилась Украина, заявившая, что рассматривает возможности получения ядерного статуса.

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