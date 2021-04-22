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Дежавю: зачем Макрону ехать на Украину и причём тут США

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон уже летом может прибыть с визитом на Украину. Визит может оказаться знаковым: ведь последним лидером Франции, который бывал на украинской территории, остаётся пока Жак Ширак (1998 год).

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон

В чём смысл подобного визита? Это действие "для галочки" — или некий намёк, в том числе — для России? "Правда.Ру" обратилась за комментарием к Алексею Бычкову, политологу, советнику руководителя фракции ЛДПР, директору Международного института "Сотрудничество".

"Новая волна": не обошлось без Вашингтона?

Сейчас, рассказывает эксперт, начинается "новая волна" взаимодействия Вашингтона с Европой, и происходит своего рода перезагрузка на этом направлении.

Если при Трампе отношения Европы и США были более напряжёнными просто в силу того, что Трамп пытался поставить взаимодействие с ЕС на бизнес-рельсы, то при Байдене мы наблюдаем "реставрацию" подхода, характерного для администрации Обамы.

"Возвращается такой же подход, как при Обаме, то есть взаимодействие Вашингтона с Брюсселем не по части бизнеса, а по части политики. Европа используется как механизм давления на Россию.

В преддверие встречи, которая планируется между президентами США и России, Вашингтон должен выторговать для себя как можно более выгодные политические условия для того, чтобы торг был в их пользу", — разъясняет эксперт.

Торги по-американски: не забыть и подготовиться

Макрон и Меркель
Макрон и Меркель

Для того, чтобы получить оптимальные "условия торгов", нужно всеми силами сопротивляться завершению "Северного потока-2". А для этого надо использовать Европу для действий на Украине.

Прямое участие Вашингтона в решении украинского вопроса невозможно. Однако при помощи Парижа и Берлина вмешаться реально, более того — это для американцев проще, считает эксперт.

"Поэтому и Макрон, и, возможно, Меркель, а также другие представители ЕС вполне могут посетить Украину. Цель — показать, что "объединённый Запад" про неё не забывает", — уточняет Бычков.

И, конечно же, данные визиты помогут "подготовить плацдарм" для столь ожидаемой встречи Байдена и Путина.

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Зеленский умоляет Меркель и Макрона устроить встречу с Путиным - Актуальные новости
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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