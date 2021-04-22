Госдеп США нашёл деньги на "усиление" медиарынка Казахстана

"Рука" американского Госдепа, как оказалось, дотянулась аж до Казахстана. Вашингтон вынашивает большие планы — "залить" в качестве "усиления" до 120 тысяч долларов в казахский медиарынок.

Данные приводят в RT: там ознакомились с американским грантом, согласно которому будут вестись работы. Дел много — например, нужно:

способствовать "усилению" рынка СМИ;

финансировать проекты, которые касаются "инновационных подходов" в распространении новостей;

поддерживать СМИ Казахстана, чтобы добиться их "финансовой устойчивости".

Приоритет, отметили представители Госдепа, будет за теми соискателями, которые смогут показать "реальные и поддающиеся измерению результаты". Так что желающим решать проблемы через дискуссии, круглые столы и тому подобные мероприятия не стоит рассчитывать на одобрение.

Уточняется, что указанные ранее 120 тысяч долларов — общий бюджет, а вот грантов будет несколько, от 10 до 40 тысяч долларов каждый. Заниматься курированием всей этой затеи назначили посольство Соединённых Штатов в Нур-Султане.

Интересно, что заявку могут подать как отдельные граждане Казахстана, так и различные компании (в том числе — КНО и исследовательские).

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