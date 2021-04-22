Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стужук сфотографировалась для мужского журнала в откровенном наряде
Доля просроченных потребительских кредитов достигла 25%
МОК запретил спортсменам на Олимпиаде поддерживать BLM
Эксперт допустил возможность туризма на новую орбитальную станцию
Стилист обвинил Ларису Долину в отсутствии вкуса
Португальская Мадейра открылась для российских туристов
Центробанком управляет не "Вашингтонский обком"
Юрий Лоза призвал предать тело Ленина земле
"Спартак" - ЦСКА: на дерби назначены Кукуян и Карасёв

Госдеп США нашёл деньги на "усиление" медиарынка Казахстана

Мир

"Рука" американского Госдепа, как оказалось, дотянулась аж до Казахстана. Вашингтон вынашивает большие планы — "залить" в качестве "усиления" до 120 тысяч долларов в казахский медиарынок.

Госдеп США нашёл деньги на "усиление" медиарынка Казахстана

Данные приводят в RT: там ознакомились с американским грантом, согласно которому будут вестись работы. Дел много — например, нужно:

  • способствовать "усилению" рынка СМИ;
  • финансировать проекты, которые касаются "инновационных подходов" в распространении новостей;
  • поддерживать СМИ Казахстана, чтобы добиться их "финансовой устойчивости".

Приоритет, отметили представители Госдепа, будет за теми соискателями, которые смогут показать "реальные и поддающиеся измерению результаты". Так что желающим решать проблемы через дискуссии, круглые столы и тому подобные мероприятия не стоит рассчитывать на одобрение.

Уточняется, что указанные ранее 120 тысяч долларов — общий бюджет, а вот грантов будет несколько, от 10 до 40 тысяч долларов каждый. Заниматься курированием всей этой затеи назначили посольство Соединённых Штатов в Нур-Султане.

Интересно, что заявку могут подать как отдельные граждане Казахстана, так и различные компании (в том числе — КНО и исследовательские).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Подельники Назарбаева в панике! Санкции накрывают Казахстан!
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Стужук сфотографировалась для мужского журнала в откровенном наряде
Доля просроченных потребительских кредитов достигла 25%
МОК запретил спортсменам на Олимпиаде поддерживать BLM
Эксперт допустил возможность туризма на новую орбитальную станцию
Стилист обвинил Ларису Долину в отсутствии вкуса
Португальская Мадейра открылась для российских туристов
Центробанком управляет не "Вашингтонский обком"
Юрий Лоза призвал предать тело Ленина земле
"Спартак" - ЦСКА: на дерби назначены Кукуян и Карасёв
Что дальше: Украина хочет ядерную бомбу
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников