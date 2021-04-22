В знак солидарности: Литва задумалась о высылке российских дипломатов

Пока Чехия занимается наращиванием напряжённости в отношениях с Россией, Литва думает, как бы "выразить солидарность". Выражать, естественно, будут Праге, а не Москве.

Данные о "солидарности" и методах её выражения уточнила в ходе выступления на радио главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите. Она подчеркнула, что как Вильнюс, так и его "союзники" уже начали дискуссию касательно оптимального варианта действий. Один из таких вариантов — высылка российских дипломатов.

"Президент [Литвы Гитанас Науседа] полностью поддерживает усилия Чешской Республики по сокращению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО, а также выражает солидарность с действиями чешского правительства", — рассказала Скайсгирите.

Уточняется, что обсуждение идёт через дипломатические каналы. Также, добавила Скайсгирите, просьба о поддержке поступила и из самой Чехии — правительство страны надеется на партнёров.

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