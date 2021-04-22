"Включая летальное оружие": США готовы "накачать" Украину помощью

Новости из США: данные о том, что Вашингтон собирается активно помогать Киеву, оказались подтверждены. Комитет по иностранным делам сената США решил принять законопроект, согласно которому Украина получит помощи на сотни миллионов долларов.

Документ, сообщает через Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова, называется "О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности". Ключевой момент: Штаты готовы увеличить "военную помощь" для Украины до 300 млн в год. Известно, что в документе описывается также "летальное оружие".

"Комитет по иностранным делам сената США единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму. Законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие", — уточнила Маркарова.

Законопроект на данный момент ожидает принятия через американский Конгресс.

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