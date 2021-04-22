Довели: в ЕС готовы разбираться с AstraZeneca в суде

Европейская комиссия готовится начать судебное разбирательство против производителя вакцин AstraZeneca, пишет Politico со ссылкой на представителей европейской дипломатии.

Подготовку к разбирательству подтвердили сразу пять дипломатов. Вопрос был поднят ещё в среду, 21 апреля. Причина иска — задержки с поставками, а также поставки в значительно меньших объёмах, чем планировалось.

По данным источников Politico, иск готовы поддержать многие страны ЕС. Суть разбирательства — сделать так, чтобы в AstraZeneca поставили все партии, указанные в контракте с ЕС.

Напомним, что ещё в январе у AstraZeneca начались сложности: компания заявила, что не сможет поставить то количество вакцин, которое указано в контрактах.

Так, к концу первого квартала в ЕС получили всего 30 млн доз вместо оговорённых 100 млн. Недостающие 70 млн пообещали поставить в течение второго квартала, на который ранее планировалось наращивание поставок до суммарных 300 млн доз.

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