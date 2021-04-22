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"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина

Мир

Послание президента РФ Владимира Путина оказалось настолько впечатляющим по содержанию, что обеспокоило даже представителей Украины. По мнению экс-главы украинского МИД Павла Климкина, президент России "не будет считаться с Украиной".

"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина

Климкин описал своё мнение в Twitter, подчеркнув, что Киеву ни в коем случае нельзя "расслабляться". Украине, уверен он, понадобится помощь извне, поскольку Путин намерен "действовать жёстко".

"Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жёстко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — описал ситуацию Климкин.

Для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, важно развернуть на территории страны американские или иные "внешние" войска, уточнил он.

Напомним, что ранее Путин разъяснил в своём послании: он очень надеется, что "красную черту" в отношениях с Москвой никто переходить не собирается.

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Путин об Украине. Не очень
Автор: Константин Шапров
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