Послание президента РФ Владимира Путина оказалось настолько впечатляющим по содержанию, что обеспокоило даже представителей Украины. По мнению экс-главы украинского МИД Павла Климкина, президент России "не будет считаться с Украиной".
Климкин описал своё мнение в Twitter, подчеркнув, что Киеву ни в коем случае нельзя "расслабляться". Украине, уверен он, понадобится помощь извне, поскольку Путин намерен "действовать жёстко".
"Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жёстко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — описал ситуацию Климкин.
Для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, важно развернуть на территории страны американские или иные "внешние" войска, уточнил он.
Напомним, что ранее Путин разъяснил в своём послании: он очень надеется, что "красную черту" в отношениях с Москвой никто переходить не собирается.
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Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.