"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина

Послание президента РФ Владимира Путина оказалось настолько впечатляющим по содержанию, что обеспокоило даже представителей Украины. По мнению экс-главы украинского МИД Павла Климкина, президент России "не будет считаться с Украиной".

Климкин описал своё мнение в Twitter, подчеркнув, что Киеву ни в коем случае нельзя "расслабляться". Украине, уверен он, понадобится помощь извне, поскольку Путин намерен "действовать жёстко".

"Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жёстко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — описал ситуацию Климкин.

Для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, важно развернуть на территории страны американские или иные "внешние" войска, уточнил он.

Напомним, что ранее Путин разъяснил в своём послании: он очень надеется, что "красную черту" в отношениях с Москвой никто переходить не собирается.

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