Чиновники в США, где убили девушку, требуют не спешить с выводами

Власти американского городка, где полицейский застрелил 16-летнюю темнокожую девушку, заявили, что не стоит торопиться с выводами — нужно понять, когда будут факты.

Инцидент произошел 20 апреля. Кто-то вызвал полицию, сообщив о драке двух девушек. "Стражи закона" решили, что одна из них пытается ударить другую ножом. Против нее и применили пули. Но по ряду данных, погибшая сама и вызвала полицию!

По словам главы управления общественной безопасности города Колумбус, "следует разобраться в произошедшем и, хотя это непросто, дождаться, когда в ходе независимого расследования будут установлены факты". Осознать, какой реально информацией обладал прибывший на место полицейский и что было бы, если бы он бездействовал и не начал стрелять.

Тем не менее, по всей стране уже идут протесты, вызванные гибелью девушки.

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