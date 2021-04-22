Байден может и готов признать геноцид армян

Американский лидер Джо Байден намерен признать геноцид армян в первой половине ХХ века и может в ближайшее время это реализовать официально.

По словам журналистов The Wall Street Journal, президент назовет таковыми депортацию, голод и резню армян со стороны турок-османов во время ежегодного заявления приуроченного к Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля. До сих пор президенты делали символические заявления, не называя вышеуказанное напрямую геноцидом.

Так или иначе, окончательного решения не принято. До того, после окончания выборов в США в администрацию Байдена было направлено письмо, в котором главе государства напомнили о его обещании и попросили ускорить необходимые процедуры.

Жертвами геноцида армян стали от 800 тысяч до полутора миллиона армян.