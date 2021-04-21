Дошли до НАТО: Чехия хочет "совместного заявления" касательно России

Чехия продолжает нагнетать обстановку: власти страны хотели бы обсудить ситуацию с высылкой дипломатов в частности и действиями России в целом на уровне НАТО.

По данным чешского МИД, 20 апреля представители страны высказали союзникам по НАТО следующую мысль: нужно сделать совместное заявление по ситуации.

"На заседании Североатлантического совета во вторник, 20 апреля, Чешская Республика сообщила своим союзникам по НАТО о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России. Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО", — указаны факты в Twitter чешского МИД.

Также из Праги прозвучали обвинения в адрес Москвы: российская сторона, по мнению чехов, "нарушает суверенитет и национальную безопасность".

В связи с этим, уверена Прага, стоит созвать ещё одну встречу альянса — её можно наметить на конец недели. В рамках встречи будет полезно обсудить "скоординированные шаги" по ситуации с Россией.

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