Белорусские власти получили право ограничивать валютные операции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил законодательные поправки, наделяющие Национальный банк и правительство правом вводить ограничения на операции в иностранной валюте на срок не более одного года. Власти смогут воспользоваться им при угрозе экономической безопасности.

В сообщении пресс-службы Лукашенко говорится о закреплении возможности введения валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности её финансовой системы.

Согласно принятым поправкам, Нацбанк и правительство смогут полностью запрещать проведение валютных и валютно-обменных операций и устанавливать предельные объёмы, количество и сроки их проведения. Также поправки дают им право вводить специальные разрешения на проведение таких операций и требовать от экспортёров обязательной продажи валютной выручки. Кроме того, регулятор и кабинет министров смогут ограничивать гражданам открытие счетов в иностранных банках.