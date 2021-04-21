Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил законодательные поправки, наделяющие Национальный банк и правительство правом вводить ограничения на операции в иностранной валюте на срок не более одного года. Власти смогут воспользоваться им при угрозе экономической безопасности.
В сообщении пресс-службы Лукашенко говорится о закреплении возможности введения валютных ограничений в случаях угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности её финансовой системы.
Согласно принятым поправкам, Нацбанк и правительство смогут полностью запрещать проведение валютных и валютно-обменных операций и устанавливать предельные объёмы, количество и сроки их проведения. Также поправки дают им право вводить специальные разрешения на проведение таких операций и требовать от экспортёров обязательной продажи валютной выручки. Кроме того, регулятор и кабинет министров смогут ограничивать гражданам открытие счетов в иностранных банках.
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