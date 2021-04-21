Несмотря на все известные проблемы с вакциной AstraZeneca, в Швеции её считают "отличной". Такого мнения придерживается государственный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Тегнелл выступил на канале SVT и ответил на вопросы, накопившиеся у населения. Он подчеркнул, что беспокойство шведов по поводу препарата ничем не обосновано.
"Практически все, у кого возникли осложнения, моложе 65 лет. Некоторые из них уже прошли. Риск серьёзно заболеть из-за коронавируса значительно выше. Это отличная вакцина", — уточнил Тегнелл.
Когда у эксперта уточнили, может ли он как-то объяснить "беспокойство", которое связано с препаратом AstraZeneca, он сообщил: касательно пожилых людей данное беспокойство не обосновано. Также он ещё раз напомнил о безальтернативности вакцины AstraZeneca.
"К заботам нужно относиться с большим уважением, но они в отношении пожилых людей действительно не обоснованы.
Что касается программы вакцинации, то вакцину выбрать нельзя. Такова практика во всём мире. Нельзя самому себе выбрать вакцину", — подчеркнул Тегнелл.
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