"По приглашению Байдена": Си Цзиньпин поучаствует в саммите по климату

Саммит по вопросам климата, придуманный Вашингтоном, продолжает "прирастать" участниками: вслед за президентом РФ Владимиром Путиным своё участие подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин.

Данные о выступлении китайского лидера привела 21 апреля официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению президента США [Джо] Байдена председатель КНР Си Цзиньпин 22 апреля по видеосвязи примет участие в саммите по климату и выступит с важной речью", — уточняет её заявление Xinhua.

Напомним, что саммит состоится 22 и 23 апреля. Участники (приглашены 40 мировых лидеров) попробуют найти подходы к совместному решению вопросов вредных выбросов.

России, к слову, есть чем гордиться: об успехах нашей страны в деле защиты экологии рассказал для "Правды.Ру" Владимир Бурматов, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды.

Интересно также, что прошлая неделя была ознаменована визитом в Китай спецпосланника Байдена по климату Джона Керри.

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