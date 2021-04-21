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Посол Франции уточнил, когда Макрон может приехать на Украину

Мир

Неожиданные новости от французских дипломатов: президент страны Эммануэль Макрон уже в начале лета-2021 может приехать с визитом на Украину.

Посол Франции уточнил, когда Макрон может приехать на Украину

Данные приводит "Укринформ": его представители пообщались с французским послом Этьеном де Понсеном. Посол подтвердил данные о том, что Макрон действительно хочет приехать с визитом на Украину.

Ранее, напомнил он, Макрон уже встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским - встреча прошла в Париже 16 апреля в формате "один на один".

"Сейчас речь идёт о первом полугодии или о лете текущего года. Точной даты мы сейчас не имеем, но перспектива визита подтверждается со стороны офиса президента Французской Республики", — обрисовал планы дипломат.

Ранее Макрон упоминал о том, что считает нынешнюю напряжённую ситуацию между Москвой и Киевом "контрпродуктивной" и попросил российскую сторону разрядить обстановку в районе украинской границы.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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