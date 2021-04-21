США и Япония разошлись во мнениях по поддержке Тайваня

Представители Вашингтона хотели включить в совместное с Японией заявление развёрнутый пункт о поддержке Тайваня, но в Токио настояли на "мягком" варианте. Что случилось?

Речь идёт, сообщает издание Sankei, о совместном заявлении, которым увенчались переговоры японского премьера Ёсихидэ Суги и президента США Джо Байдена. Напомним, что они прошли 16 апреля.

В Токио, пишут в Sankei, решили по итогу внести более "мягкое" положение по Тайваню — то есть просто уточнить, что стабилизация ситуации в этом регионе важна и нужна. Также было указано: решать возникшие проблемы лучше через мирный диалог. Вашингтон же хотел видеть в документе слова и о военной поддержке Тайваня.

Напомним, что ранее (в марте) Япония и США всё же договорились касательно совместной работы на случай, если у Тайваня и Китая начнётся вооружённый конфликт. Однако переговоры 16 апреля стали по-настоящему знаковыми: последний раз Тайвань упоминался в совместном японо-американском документе в 1972 году. Более того — японские власти ни разу с этого же года не вспоминали о Тайване на официальном уровне.

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