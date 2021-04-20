Придушившего Флойда полицейского признали виновным в его смерти

Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в резонансном непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда, был признан присяжными виновным по всем статьям.

Приговор ему вынесут, по данным суда, примерно через восемь недель.

Шовин при задержании Флойда применил к нему слишком долгий удушающий прием, отчего задержанный скончался.

Теперь бывшему копу грозит заключение сроком до сорока лет, а смерть Флойда заставила активироваться протестное движение в защиту прав афроамериканцев "Black lives matter". Нередко протесты при этом перерастают в откровенные беспорядки из-за поведения радикально настроенных групп.

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