Украинский МИД: Россия будет готова к войне через несколько недель

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил вероятность войны с Россией на пресс-конференции для иностранных журналистов.

По его словам, сейчас нельзя сказать конкретно, пойдет ли на такое Россия, но он считает, что она будет готова к прямой "агрессии против Украины" через несколько недель. Так что нельзя исключать такой сценарий.

В феврале этого года существенно обострилась ситуация на донбасской территории. В Сети появилось много роликов из разных регионов Украины, где можно видеть эшелоны с бронетехникой. Участились обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, причем из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Россия много раз подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте, но жителей Донбасса не бросит.

Вчера депутаты Рады потребовали от Зеленского разорвать отношения с Россией.

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