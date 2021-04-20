Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам. Отдельно и на русском языке он обратился к "северному соседу" — президенту России.

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, что украинцы — это "прекрасная нация прекрасных людей, которые готовы все как один защитить Украину". Поэтому Украине нечего бояться — у неё "неимоверная армия" и её поддерживает весь мир.

"Я говорил с лидерами Соединённых Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнёры — на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить всё более жёсткие санкции и принимать жёсткие резолюции", — заявил президент Украины.

Отдельно и на русском языке Владимир Зеленский обратился к "северному соседу" — президенту России Владимиру Путину, затронув ситуацию на российско-украинской границе. По его словам, он бывает в Донбассе каждый месяц и прекрасно осведомлён о происходящих событиях. Зеленский призвал Путина, "пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь".

Президент России Владимир Путин

"Однажды президент России сказал: "Если драка неизбежна, нужно бить первым". Но драка не может быть неизбежной, когда речь идёт о реальной войне и миллионах человеческих жизней. Господин Путин, я готов предложить Вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война", — завершил своё видеообращение Зеленский. Оно опубликовано в Facebook украинского президента.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам своего участия в видеоконференции глав МИД ЕС пожаловался, что Евросоюз "потерял аппетит" к введению новых санкций против России.

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