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Госдеп США назвал Россию агрессором по отношению к Украине

Мир

Госдепартамент США "в упор не видит" действий Киева, спровоцировавших эскалацию напряжённости на российско-украинской границе. А "агрессию России" — разглядел.

Госдеп США назвал Россию агрессором по отношению к Украине

Вашингтон продолжает выражать крайнюю озабоченность "агрессивными действиями России в отношении Украины". Даже несмотря на то, что Украина уже практически не скрывает своей активной подготовки к ведению боевых действий на территории непризнанных республик Донбасса, агрессор и оккупант — всё равно Россия.

"Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряжённость. Что мы увидели — так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершённых Кремлём", — заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинская армия стягивает войска к границам ДНР и ЛНР. По данным разведки, украинская сторона увеличивает количество личного состава, боеприпасов и топлива на линии фронта.

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Видео переброски военной техники Украины и России
Автор: Людмила Черткова
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