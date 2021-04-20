Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Google признал борщ российским блюдом. Что скажет Украина?
Автоэксперт рассказал о безопасном вождении в дождь
Италия начнёт принимать российских туристов летом
Общественные туалеты назвали источником заражения COVID-19
Стало известно, сколько Тедеско зарабатывает в "Спартаке"
Конституционный суд оценит законность "антиотмывочного" закона
Стало известно, какой канал покажет дерби "Спартак" - ЦСКА
Во Франции обнаружили захоронение пары возрастом 11 тыс. лет
Минфин рассчитывает на получение дополнительных ненефтегазовых доходов

Глава МИД Чехии пригрозил выслать всех российских дипломатов

Мир

В правительстве Чехии обсуждают все возможные варианты развития событий, связанных с предъявленным Москве обвинением в причастности к взрыву в Врбетице.

Глава МИД Чехии пригрозил выслать всех российских дипломатов

Глава МИД и вице-премьер правительства Чехии Ян Гамачек во вторник, 20 апреля, заявил, что в сложившейся ситуации "готов на всё". Напомним, ранее Чехия объявила о подозрении в причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который произошёл в 2014 году. По мнению чешской стороны, это сделали российские спецагенты Александр Петров и Руслан Боширов (те самые, которых Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей). Чешская полиция объявила их в розыск, а из Праги были высланы 18 российских дипломатов и членов их семей.

"Ожидал немного другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы должны это сделать поэтапно. Сегодня пришёл черёд "Росатома", и это им не понравится… Я готов ко всему. Даже на построение отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех домой", — написал Ян Гамачек в своём Facebook.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США исключили Чехию из списка развитых стран
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Италия начнёт принимать российских туристов летом
Общественные туалеты назвали источником заражения COVID-19
Апологеты христианства оказались лучшими пропагандистами
Стало известно, сколько Тедеско зарабатывает в "Спартаке"
Конституционный суд оценит законность "антиотмывочного" закона
Стало известно, какой канал покажет дерби "Спартак" - ЦСКА
Во Франции обнаружили захоронение пары возрастом 11 тыс. лет
Минфин рассчитывает на получение дополнительных ненефтегазовых доходов
Треть россиян не хочет отказываться от наличных
АПЛ выступила с заявлением по ситуации с созданием Суперлиги
Популярное
Евросоюз
Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Евросоюз
Вашингтон выставил Прагу на посмешище с Бошировым и Петровым
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Мир. Новости мира
"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ
Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова Игорь Буккер Бестолковая военная операция, или Охота за Желтым дьяволом Игорь Буккер Андрей Мартынюк Ноу-хау киевской филологии - "украинский русский" Андрей Мартынюк
Новости медицины
Дерматологи перечислили кожные симптомы диабета второго типа
Новости Белоруссии
Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии?
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Маргиналы
"Армия спасения Навального" объявила дату "финальной битвы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников