Глава МИД Чехии пригрозил выслать всех российских дипломатов

В правительстве Чехии обсуждают все возможные варианты развития событий, связанных с предъявленным Москве обвинением в причастности к взрыву в Врбетице.

Глава МИД и вице-премьер правительства Чехии Ян Гамачек во вторник, 20 апреля, заявил, что в сложившейся ситуации "готов на всё". Напомним, ранее Чехия объявила о подозрении в причастности Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который произошёл в 2014 году. По мнению чешской стороны, это сделали российские спецагенты Александр Петров и Руслан Боширов (те самые, которых Великобритания в 2018 году обвинила в отравлении "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей). Чешская полиция объявила их в розыск, а из Праги были высланы 18 российских дипломатов и членов их семей.

"Ожидал немного другой реакции от российской стороны, но хорошо. Мы должны это сделать поэтапно. Сегодня пришёл черёд "Росатома", и это им не понравится… Я готов ко всему. Даже на построение отношений с самого начала. Это значит, что мы отправим их всех домой", — написал Ян Гамачек в своём Facebook.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.