Высылка раздора: российскому послу в Чехии выразят протест

Новые подробности дипломатической напряжённости между Россией и Чехией: в МИД последней готовы выразить протест российскому послу.

Данные приводит Чешское телевидение: выражать протест будет первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. На текущий момент он также временно занимает пост главы МИД Чехии.

Уточняется, что «на ковёр» пригласят посла РФ в Чехии Александра Змеевского. Основной упор будет сделан на протест Праги против высылки Россией 20 чешских дипломатов.

Согласно данным Reuters, российскому послу могут также указать на то, как именно Прага ответит на шаги Москвы. Кроме того, продолжается рассмотрение вопроса о взрывах на военных складах в Врбетице: ранее в Чехии заявили, что в истории есть «российский след», но конкретикой делиться отказались.

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