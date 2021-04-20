Заявление из Минска: для Вашингтона уже готовят "асимметричный ответ", связанный с возобновлением санкционных мер против Белоруссии.

Согласно данным МИД Белоруссии, граждан страны надлежащим образом защитят от "деструктивных мер" США, в том числе на международном уровне.

"Как бывало и ранее, Республика Беларусь предпримет все усилия, в том числе на международном уровне, чтобы защитить от данных деструктивных мер США благосостояние тысяч работников предприятий и наших граждан. Резервируем асимметричный ответ и для американской стороны", — указано в заявлении МИД.

Принятое США решение по санкциям Белоруссия встречает с сожалением: Минск считает, как бы его не пытались "скрыть" за благозвучной риторикой, суть остаётся одна.

"Данный шаг, какой бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны — одного из столпов белорусской независимости.

Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле "свободную и независимую Беларусь" так ратует американская администрация", — резюмируют в МИД.