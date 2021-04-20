Лукашенко: Порошенко отказался от предложений Путина по Донбассу

Новое заявление по ситуации в Донбассе сделал белорусский президент Александр Лукашенко. Он рассказал, что ранее передавал Петру Порошенко (экс-президенту Украины) предложения от президента России Владимира Путина.

Лукашенко заявил, что об этом его попросил сам Путин, предложения касались восстановления Донбасса. Порошенко от них отказался, уточнил белорусский лидер.

"Я понимаю, что лицо хотят сохранить и одни, и вторые, и так далее. Но надо понимать, что Россия — это огромная страна. И она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса и так далее. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, всё разложил", — заявил Лукашенко, его цитирует Sputnik Беларусь.

Именно тогда, продолжил мысль Лукашенко, он понял, что политики Украины "не самостоятельны" — причем понял это однозначно.

"Потому что надо было принимать эти решения и "степ бай степ" [шаг за шагом], потихонечку двигаться. И уже к этому времени многие вопросы были бы сняты… Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент [Украины] отказался", — резюмировал Лукашенко.

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