Путин поздравил Бермудеса с новой должностью и днём рождения

Поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина получил первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Представитель Кубы, успешно занимающий сразу несколько важных постов, 20 апреля празднует ещё и день рождения — так что поводов к поздравлениям было сразу несколько. Напомним, что в дополнение к должности первого секретаря ЦК Диас-Канель Бермудес — президент страны.

"Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы", — приведён текст телеграммы на сайте Кремля.

Путин также отметил, что с Кубой у России налажено стратегическое партнёрство. В дальнейшем, добавил президент, хотелось бы видеть развитие "конструктивного диалога".

"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов", — уточнил Путин, поздравив Бермудеса с днём рождения, который тот празднует 20 апреля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.