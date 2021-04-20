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Путин поздравил Бермудеса с новой должностью и днём рождения

Мир

Поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина получил первый секретарь Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Путин поздравил Бермудеса с новой должностью и днём рождения

Представитель Кубы, успешно занимающий сразу несколько важных постов, 20 апреля празднует ещё и день рождения — так что поводов к поздравлениям было сразу несколько. Напомним, что в дополнение к должности первого секретаря ЦК Диас-Канель Бермудес — президент страны.

"Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы", — приведён текст телеграммы на сайте Кремля.

Путин также отметил, что с Кубой у России налажено стратегическое партнёрство. В дальнейшем, добавил президент, хотелось бы видеть развитие "конструктивного диалога".

"Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов", — уточнил Путин, поздравив Бермудеса с днём рождения, который тот празднует 20 апреля.

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Путин: Россию и Кубу объединяют дружба и взаимоподдержка - МИР 24
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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