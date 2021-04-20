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Вашингтон назвал эскалацией частичную "блокировку" Москвой Чёрного моря

Мир

Планы России на приостановку прохода иностранных военных и прочих государственных судов сразу через несколько зон Чёрного моря вызвали беспокойство США. По данным из Вашингтона, к ситуации применим термин "неспровоцированная эскалация".

Вашингтон назвал эскалацией частичную "блокировку" Москвой Чёрного моря

Напомним, что согласно открытым данным управления навигации и океанографии Минобороны РФ, приостановка планируется на период с 24 апреля по 31 октября. Причины пока не указываются.

"Соединённые Штаты выражают свою глубокую обеспокоенность планами России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Чёрного моря.

Это представляет собой ещё один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать [ситуацию] на Украине", — приводит доводы пресс-служба Госдепа США.

Особенно тревожно, отмечает Вашингтон, данная информация воспринимается на фоне манёвров российских войск в районе границ с Украиной.

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СРОЧНО! 20.04.21 Американцы в трансе! ШТАТЫ умоляют Россию открыть Черное море
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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