Вашингтон назвал эскалацией частичную "блокировку" Москвой Чёрного моря

Планы России на приостановку прохода иностранных военных и прочих государственных судов сразу через несколько зон Чёрного моря вызвали беспокойство США. По данным из Вашингтона, к ситуации применим термин "неспровоцированная эскалация".

Напомним, что согласно открытым данным управления навигации и океанографии Минобороны РФ, приостановка планируется на период с 24 апреля по 31 октября. Причины пока не указываются.

"Соединённые Штаты выражают свою глубокую обеспокоенность планами России блокировать проход иностранных военных кораблей и государственных судов в некоторых частях Чёрного моря. Это представляет собой ещё один пример неспровоцированной эскалации в рамках продолжающейся кампании Москвы с целью подорвать и дестабилизировать [ситуацию] на Украине", — приводит доводы пресс-служба Госдепа США.

Особенно тревожно, отмечает Вашингтон, данная информация воспринимается на фоне манёвров российских войск в районе границ с Украиной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.