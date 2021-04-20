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Генсек ООН высказался по поводу ситуации на востоке Украины

Мир

В ситуации, которая развивается на востоке Украины, всем сторонам важно вспомнить про такое качество, как сдержанность. Именно о нём рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Генсек ООН высказался по поводу ситуации на востоке Украины

Напомним, что ранее Гутерреш поучаствовал в онлайн-переговорах с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Говоря о ситуации на востоке Украины, генеральный секретарь подчеркнул важность того, чтобы все стороны продемонстрировали сдержанность и избегали любых действий и заявлений, которые могут усилить напряжённость", — уточнил секретарь Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь уточнил, что поддерживает усилия представителей контактной группы по Донбассу, а также "нормандского формата" и особой миссии от ОБСЕ.

Напомним, что из Киева ранее заявляли о необходимости разрыва дипломатических отношений с Москвой в связи с тем, что российская сторона якобы готовится к "вооружённой агрессии".

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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