Экс-глава СБУ: Запад не будет воевать за Украину

Хотя конфликт в Донбассе отвечает во многом западным интересам, воевать за Украину на Западе не намерены.

Так в эфире телеканала "Наш" заявил бывший руководитель Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко.

"Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России", — говорит он. По его словам, на Западе не знают, как обеспечить решение конфликта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ заявил, что западные политики должны выразить свою реальную поддержку в трудный момент — и принять республику в Евросоюз и в НАТО.