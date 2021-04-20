Хотя конфликт в Донбассе отвечает во многом западным интересам, воевать за Украину на Западе не намерены.
Так в эфире телеканала "Наш" заявил бывший руководитель Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко.
"Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России", — говорит он. По его словам, на Западе не знают, как обеспечить решение конфликта.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью ряду СМИ заявил, что западные политики должны выразить свою реальную поддержку в трудный момент — и принять республику в Евросоюз и в НАТО.
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