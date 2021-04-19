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Высланные из Чехии дипломаты прилетели в Москву

Мир

Самолёт с российскими дипломатами и членами их семей приземлился в московском аэропорту "Внуково" в 20.39. В общей сложности Прагу покинули 62 человека.

Высланные из Чехии дипломаты прилетели в Москву

Пикировка между Россией и Чехией продолжается. При том, что всего несколько дней назад Чехия предложила свои услуги в качестве площадки для встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным "на нейтральной территории", а глава МИД Чехии Ян Гамачек собирался лететь в Москву на переговоры по закупкам вакцины "Спутник V", уже 17 апреля тот же Ян Гамачек заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, заподозренных в работе на российские спецслужбы, и отменил свой визит в Россию.

Затем староста района "Прага-7" Ян Чижински потребовал вернуть Чехии землю, на которой располагается российское дипломатическое представительство. Эти земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

"Если Прага с её особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", — ответил МИД РФ.

Для "Правды.Ру" ситуацию прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, своими действиями Чехия надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

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Чехии не дают сблизиться с Россией
Автор: Людмила Черткова
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