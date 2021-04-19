Борис Джонсон наконец выпил обещанную себе пинту пива

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наконец исполнил данное публично обещание после ослабления локдауна отправиться в паб и выпить пинту пива.

Он пообещал, что сделает это, когда анонсировал второй этап отмены коронавирусных ограничений, стартовавший в Великобритании 12 апреля. С этого дня в стране открылись магазины непродовольственных товаров, спортзалы, библиотеки, парикмахерские, пабы и рестораны, обслуживающие на открытом воздухе. Если коронавирусная обстановка в стране продолжит оставаться контролируемой, то с 17 мая вступит в действие третий этап отмены ограничений.

"Здорово снова оказаться в пабе и увидеть, как многие воссоединяются с друзьями и семьями. Мы так много работали, чтобы добраться до этой точки. Давайте продолжим. Вспомним руки, лицо, пространство и свежий воздух", — написал Борис Джонсон в своём Twitter.

Вообще-то британский премьер-министр обещал отправиться в паб в первый же день после ослабления локдауна. Однако ему пришлось вытерпеть ещё неделю из-за траура по принцу Филиппу, супругу королевы Елизаветы II. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

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