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Трамп недоволен "замедлением" Байдена по Афганистану

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Решение президента США Джо Байдена касательно "сдвига" сроков вывода американских войск из Афганистана не понравилось экс-президенту США Дональду Трампу. Трамп уверен, что процедуру можно и нужно проводить оперативнее.

Трамп недоволен "замедлением" Байдена по Афганистану

Напомним, что дата вывода, в качестве которой ранее выступало 1 мая, "переехала" на 11 сентября. Трамп отметил, что не хотел бы использования такой скорбной для США даты.

"Я бы не хотел, чтобы Джо Байден использовал 11 сентября в качестве даты вывода наших войск из Афганистана", — сообщил Трамп, его слова приводит в Twitter журналист телеканала Newsmax.

Экс-президент подчеркнул, что ещё будучи главой государства обговорил вывод войск с представителями радикальной группировки "Талибан" (запрещена на территории РФ), а также сократил число военных США в регионе всего до 2 тысяч человек.

"Вывод войск из Афганистана — замечательный и правильный шаг. Я планировал вывести войска к 1 мая, и мы должны, насколько это возможно, придерживаться этого графика", — уверен Трамп.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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