"Они перепуганные сидят": вице-премьер Украины о делегации России в ТКГ

Продолжается работа в рамках ТКГ (трёхсторонней контактной группы) по урегулированию ситуации в Донбассе. Однако с украинской стороны снова слышно недовольство: как оказалось, российские делегаты "перепуганы" и не могут похвастаться собственной позицией.

Заявление касательно представителей РФ сделал вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он считает, что российские представители, в дополнение к вышеуказанным проблемам, уклоняются от ответов на вопросы.

"Что касается переговоров в ТКГ в Минске, там всё очень просто. К сожалению, пока по определённым соображениям России они там не делегировали субъектных переговорщиков. Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а у представителей России нет ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они перепуганные сидят, и это видно", — приводит слова Резникова сайт телеканала "Украина24".

России, отметил политик, стоило бы определиться с чёткой позицией на переговорах в рамках ТКГ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.