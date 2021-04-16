Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России

Представитель Госдепартамента США сделал заявление по новым контрсанкциям, наложенным Россией.

"Наши недавние действия были пропорциональными и подходящими. Не в наших интересах попасть в цикл эскалации, но мы оставляем право ответить на любые ответные российские меры", — говорится в заявлении, которое озвучил канал CNN.

А к эскалации, по мнению Вашингтона, именно российские контрсанкции и ведут.

Вечером 16 апреля МИД опубликовал список мер, которые приняла Москва в ответ на американские санкции. Они затрагивают полномочия американской дипмиссии. Также запрещено восьми действующим и бывшим чиновникам администрации США въезжать на территорию России.

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