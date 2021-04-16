"Обмен любезностями": Россия назвала контрмеры против санкций США

В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату и разговору с позиции силы, заявил МИД РФ.
Накануне США ввели новый пакет санкций против РФ, касающийся, в частности, российского госдолга. В санкционный лист вошли также 32 физических лица и объединения.
Россия предпримет ряд контрмер в ответ на очередные антироссийские санкции США. Заодно достанется и Польше, вслед за "гегемоном" заявившей о высылке трёх российских дипломатов: персонами non grata будут объявлены пять сотрудников польской дипмиссии.
"Очевидно, что из сложившейся крайне напряжённой ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", — подытожили в МИД РФ.
При этом в российском внешнедипломатическом ведомстве отметили, что инициатива Джо Байдена о проведении российско-американского саммита была воспринята позитивно. Сейчас это предложение изучается в контексте реально складывающейся ситуации.
"Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое", — отметили в МИД РФ.
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