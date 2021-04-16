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"Обмен любезностями": Россия назвала контрмеры против санкций США

Мир

В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату и разговору с позиции силы, заявил МИД РФ.

"Обмен любезностями": Россия назвала контрмеры против санкций США

Накануне США ввели новый пакет санкций против РФ, касающийся, в частности, российского госдолга. В санкционный лист вошли также 32 физических лица и объединения.

Россия предпримет ряд контрмер в ответ на очередные антироссийские санкции США. Заодно достанется и Польше, вслед за "гегемоном" заявившей о высылке трёх российских дипломатов: персонами non grata будут объявлены пять сотрудников польской дипмиссии.

  • На основе взаимности из России будут выдворены десять американских дипломатов.
  • Будет ограничена до десяти человек в год выдача виз для краткосрочных командируемых по линии Госдепа.
  • В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и российским законодательством будет прекращена практика найма дипмиссиями США граждан РФ и третьих стран.
  • Будет денонсирован двусторонний Меморандум 1992 года "О понимании в отношении "открытой суши".
  • В России будет прекращена работа американских фондов и организаций, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам США.
  • Восьмерым действующим и бывшим высокопоставленным чиновникам и деятелям США на бессрочной основе закрывается въезд в РФ. Их имена скоро будут опубликованы на официальном портале МИД России.

"Очевидно, что из сложившейся крайне напряжённой ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций", — подытожили в МИД РФ.

При этом в российском внешнедипломатическом ведомстве отметили, что инициатива Джо Байдена о проведении российско-американского саммита была воспринята позитивно. Сейчас это предложение изучается в контексте реально складывающейся ситуации.

"Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое", — отметили в МИД РФ.

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США вводят санкции против госдолга России
Автор: Людмила Черткова
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