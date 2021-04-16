Проиграем не только мы: Зеленский об "СП-2" и "энергетической войне"

Новое заявление касательно "Северного потока-2" от президента Украины Владимира Зеленского: он уверен, что назвать работы по проекту можно термином "энергетическая война".

Президент Украины пообщался с изданием Le Figaro, материал вышел 16 апреля. По мнению Зеленского, сейчас важно вспомнить про такую вещь, как единство.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток-2" достроят — не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя", — уточнил Зеленский.

Президент отметил, что благодарен Вашингтону за то, что тот проводит санкционную политику в отношении проекта. В странах Европы, подчеркнул он, позиции касательно "СП-2" всё ещё разнятся, чем "пользуется Россия".

Напомним, что ранее санкции Вашингтона, касающиеся ситуации вокруг "СП-2", решили проигнорировать в Берлине.

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