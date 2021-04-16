Welt: борьба Запада и РФ может вылиться в подобие Карибского кризиса

Опасения касательно нарастания напряжённости между Западом и Россией озвучили журналисты немецкого издания Welt. Они считают, что в конце концов всё это может обернуться чем-то "на уровне Карибского кризиса".

Ситуация, считают в издании, похожа на ту, что разворачивалась в 1950-х и 1960-х годах. Интересно, что в то же время помимо конфликта Запада с СССР развивался и конфликт между Пекином и Тайванем.

На текущий момент, уверены в Welt, идёт борьба не просто между странами, а между демократией и автократией. Так, демократов представляют, конечно же, Штаты, а автократов — Китай и Россия.

"Сегодня все стороны настроены серьёзно. По крайней мере [Владимир] Путин и [Джо] Байден верят, что каждый шаг определит будущее на десятилетия", — пишут в Welt.

Наиболее негативным сценарием станет, по мнению журналистов, перерастание ситуации вокруг Украины в нечто, похожее на Карибский кризис. Вот только на этот раз он случится на границе ЕС, а не где-то на далёких островах.

"И этого не хочет никто", — резюмируют журналисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.