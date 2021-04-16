Цифровой юань обретёт срок годности

Власти Китая обсуждают введение срока годности для цифрового юаня. В перспективе такая функция позволит ускорять потребление в стране на благо экономике.

Наличие срока годности позволит Народному банку Китая устанавливать определённое время, в течение которого граждане должны будут потратить их, сообщает The Wall Street Journal. В кризисное время таким образом можно будет искусственно повышать потребление и двигать экономику.

Ранее китайские власти анонсировали новый этап тестирования цифрового юаня. На этот раз в тестировании примут участие 50 тысяч граждан, которым выдадут по 200 юаней в цифровом виде ($31). В общей сложности власти раздадут 10 млн юаней ($1,5 млн).

Согласно информации китайских СМИ, цифровой юань уже был использован при покупке билета на самолёт. Это произошло впервые. Такую форму оплаты приняла авиакомпания Spring Airlines. Билет приобретён на рейс по маршруту Шанхай-Шэньчжэнь на сумму 560 юаней ($86).

США считают, что цифровой юань таит в себе угрозу доминирующей роли доллара в мире. Российский миллиардер Олег Дерипаска дал доллару всего четыре года, прежде чем его заменит цифровой юань.

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