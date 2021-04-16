Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мать Андрея Аршавина пожаловалась на козни Барановской
Шойгу объяснил, за что получил звание Героя России
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ в Осаке
Сын Алибасова прокомментировал иск Федосеевой-Шукшиной
Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США
В Египте обнаружили тысячелетние изумрудные рудники
Как Алла Пугачёва отметила свой день рождения?
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Шведский эксперт рассказал о "сюрпризе" от AstraZeneca

Цифровой юань обретёт срок годности

Мир » Азия » Центразия

Власти Китая обсуждают введение срока годности для цифрового юаня. В перспективе такая функция позволит ускорять потребление в стране на благо экономике.

Цифровой юань обретёт срок годности

Наличие срока годности позволит Народному банку Китая устанавливать определённое время, в течение которого граждане должны будут потратить их, сообщает The Wall Street Journal. В кризисное время таким образом можно будет искусственно повышать потребление и двигать экономику.

Ранее китайские власти анонсировали новый этап тестирования цифрового юаня. На этот раз в тестировании примут участие 50 тысяч граждан, которым выдадут по 200 юаней в цифровом виде ($31). В общей сложности власти раздадут 10 млн юаней ($1,5 млн).

Согласно информации китайских СМИ, цифровой юань уже был использован при покупке билета на самолёт. Это произошло впервые. Такую форму оплаты приняла авиакомпания Spring Airlines. Билет приобретён на рейс по маршруту Шанхай-Шэньчжэнь на сумму 560 юаней ($86).

США считают, что цифровой юань таит в себе угрозу доминирующей роли доллара в мире. Российский миллиардер Олег Дерипаска дал доллару всего четыре года, прежде чем его заменит цифровой юань.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Цифровой юань новая мировая валюта
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Финансовые власти прокомментировали санкции против госдолга
Шведский эксперт рассказал о "сюрпризе" от AstraZeneca
Мать Аршавина рассказала, как Казьмина провернула хитрую аферу
Депутат ГД предложил упростить систему назначения пенсий
Стало известно расписание финальной серии Кубка Гагарина
Гастроли ВИА "Синяя птица" на Сахалине спровоцировали скандал
ЦБ отозвал лицензии ещё у двух банков
Пекин предложил Токио выпить воды с "Фукусимы-1": ответ Токио
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Речь Байдена о России: ключевые моменты
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Экономика и бизнес
Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России
США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха
Бывший СССР
США и Турция поставили задачу вытеснить Россию из Нагорного Карабаха
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников