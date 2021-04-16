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Пекин предложил Токио выпить воды с "Фукусимы-1": ответ Токио

Мир

Продолжаются споры касательно задумки японских властей о сбросе воды с "Фукусимы-1" прямиком в океан. Японским политикам пришлось парировать негодование Китая.

Пекин предложил Токио выпить воды с "Фукусимы-1": ответ Токио

События развивались следующим образом: 13 апреля японский вице-премьер Таро Асо сообщил, что воду, которую хотят слить в океан, вполне можно даже пить. Он подчеркнул, что она даже чище, чем положено по нормам ВОЗ.

Подобное заявление не обрадовало Китай: по словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, Тихий океан никоим образом не является "мусорным ведром Токио".

"Мир не должен расплачиваться за утилизацию Японией радиоактивной воды. Что касается того, что некоторые японские официальные лица заявили, что "ничего не будет, если даже выпить эту воду", то пусть они сначала выпьют, а потом мы поговорим", — заявил он.

Предложение Китая испить водицы нашло отклик в Японии. Ответить решил всё тот же Асо, который 16 апреля заявил:

"Главное тут то, что она будет разбавлена в семь раз относительно норм ВОЗ. То есть её можно пить. Обычное дело", — цитирует NHK.

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Радиоактивную воду сольют в океан: Япония готовит сброс с «Фукусимы-1»
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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