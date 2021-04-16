Зеленский придумал, как поддержать Турцию

России "берег турецкий" временно не нужен, а вот Украине — очень даже. Как сообщают сразу несколько источников, президент Украины Владимир Зеленский захотел помочь Анкаре туристами.

Ситуацию осветили в Haber7: там описали встречу Зеленского с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Агентство сообщает, что Зеленский высказал турецкому лидеру слова благодарности за помощь.

"Важно, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживал Украину и нашу временно оккупированную территорию, Крым", — рассказал Зеленский.

Далее президент отметил, что Киеву, в свою очередь, стоит помочь Анкаре в текущей проблемной ситуации с туризмом. Ведь Эрдоган "действительно поддерживает Украину".

"Вы слышали, россияне сказали, что будут ограничивать туристов, туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать туризм и показать, что мы поддерживаем Турцию", — приводит цитату Зеленского gordon. ua.

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