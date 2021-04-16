Эксперт: Байден укрепляется в "позиции силы"

Суть очередных антироссийских санкций США и президента Джо Байдена в том, чтобы был возможен разговор с позиции силы в случае саммита глав США и России.

Так заявил РИА «Новости» эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его словам, речь все еще идет о сдерживании России по всем основным направлениям. Их характер продолжает иметь основой конфронтацию, и за санкциями США пройдет российский ответ.

15 апреля Байден ввел новые санкции в адрес России, в частности, распорядившись выслать из страны 10 российских дипломатов. В то же время он заявил, что Штаты не стремятся к «эскалации напряжения».

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.