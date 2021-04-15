Байден назвал искренним и уважительным свой разговор с Путиным

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России.

Свой недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным он назвал откровенным и уважительным. Байден уверен в том, что оба народа, россияне и американцы, стремятся к миру. К эскалации напряженности Америка при этом не стремится – но готова, по его словам, применять новые санкции.

Также американский президент вновь озвучил свое предложение Путину встретиться летом в Европе, а на саммите запустить диалог по статистической стабильности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Байден предлагал эту встречу в ближайшие недели.

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