Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Насколько реальна угроза ухода Visa и MasterCard из России
Что шокировало врачей при вскрытии тела Ленина
24-летний блогер умер при загадочных обстоятельствах
Для чего австралийские аборигены использовали бумеранги?
Совет Федерации объяснил причины снижения бедности в России
Вдовец Легкоступовой заявил о необходимости продать имущество певицы
Тарасова заявила, что Коляда получил заниженные оценки на командном ЧМ
"Скопинскому маньяку" грозит новое наказание
Певцов уверен, что в России надо вернуть пятилетки

"Может произойти конфликт": о ситуации с войсками США в Афганистане

Мир

Ситуация в Афганистане может вылиться в очередной конфликт — решение США о "замедлении" вывода войск способно сыграть очень негативную роль. Однако в случае реально конфликта Россия в него не вмешается.

"Может произойти конфликт": о ситуации с войсками США в Афганистане

Ситуацию оценил для "Общественной службы новостей" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Напомним, что ранее Штаты озвучили новые данные по выводу войск из Афганистана. Теперь американцам, по мнению главы второго департамента Азии российского МИД Замира Кабулова, предстоит объясняться с движением "Талибан" (запрещено в России), передаёт ТАСС. Если ранее вывод должен был состояться к 1 мая, то теперь состоится к 11 сентября. Кабулов также призвал США избегать военного сценария

"Может произойти конфликт, действительно. Потому что талибанские войска удерживают до 70% территории Афганистана.

Но есть ещё то, что когда-то называлось "Северный альянс” — формирования узбекские, таджикские и прочие, которые входят в армию Афганистана. Конфликт может быть похожим, на тот, что был между талибами и "Северным альянсом”.

Но это их проблема, а не наша. Нам не надо в это вмешиваться: у нас нет границ с Афганистаном, граничит он с государствами Средней Азии. "Талибан" не собирается туда вторгаться, если те не начнут помогать своим этническим группировкам.

В этом должен Китай разбираться, если начнётся. Нам от этого нужно абстрагироваться — это нас не касается. У нас проблемы сейчас: Донбасс, Южный Кавказ и Сирия", — рассказал  Багдасаров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Битва за Большую Евразию: Афганистан - США покидают страну и … проигрывают Центральную Азию
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Тодоренко неожиданно раскрыла одного из участников шоу "Маска"
Эксперт раскрыл предполагаемый сценарий российско-украинской войны
Насколько реальна угроза ухода Visa и MasterCard из России
"Может произойти конфликт": о ситуации с войсками США в Афганистане
Что шокировало врачей при вскрытии тела Ленина
24-летний блогер умер при загадочных обстоятельствах
Для чего австралийские аборигены использовали бумеранги?
Если соль и сахар - белая смерть, то почему мы не можем от них отказаться?
Совет Федерации объяснил причины снижения бедности в России
Вдовец Легкоступовой заявил о необходимости продать имущество певицы
Популярное
Мир. Новости мира
Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции

Неожиданная оговорка "стоила должности" президенту РФ Владимиру Путину.

Пашинян случайно сделал из Путина президента Франции
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Общество
Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на пост Навального о Коране
Мир. Новости мира
Яков Кедми: Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты, а железные дороги разберут на металлолом
Здоровье и профилактика
Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь
Любовь Степушова Кнут и пряник США для Путина. Есть ли у него иммунитет? Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа считает себя настоящей русской женщиной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Елизавета II отреагировала на отказ Маркл приехать на похороны
Шоу-бизнес
Знакомая звезды ВИА "Песняры" рассказала о его последних днях жизни
Мальчик или девочка? У Меладзе и Джанабаевой родился малыш
Российский шоу-бизнес
Мальчик или девочка? У Меладзе и Джанабаевой родился малыш
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников