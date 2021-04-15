"Может произойти конфликт": о ситуации с войсками США в Афганистане

Ситуация в Афганистане может вылиться в очередной конфликт — решение США о "замедлении" вывода войск способно сыграть очень негативную роль. Однако в случае реально конфликта Россия в него не вмешается.

Ситуацию оценил для "Общественной службы новостей" директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Напомним, что ранее Штаты озвучили новые данные по выводу войск из Афганистана. Теперь американцам, по мнению главы второго департамента Азии российского МИД Замира Кабулова, предстоит объясняться с движением "Талибан" (запрещено в России), передаёт ТАСС. Если ранее вывод должен был состояться к 1 мая, то теперь состоится к 11 сентября. Кабулов также призвал США избегать военного сценария

"Может произойти конфликт, действительно. Потому что талибанские войска удерживают до 70% территории Афганистана. Но есть ещё то, что когда-то называлось "Северный альянс” — формирования узбекские, таджикские и прочие, которые входят в армию Афганистана. Конфликт может быть похожим, на тот, что был между талибами и "Северным альянсом”. Но это их проблема, а не наша. Нам не надо в это вмешиваться: у нас нет границ с Афганистаном, граничит он с государствами Средней Азии. "Талибан" не собирается туда вторгаться, если те не начнут помогать своим этническим группировкам. В этом должен Китай разбираться, если начнётся. Нам от этого нужно абстрагироваться — это нас не касается. У нас проблемы сейчас: Донбасс, Южный Кавказ и Сирия", — рассказал Багдасаров.

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