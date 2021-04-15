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Золотовалютные резервы Белоруссии сократятся до критического уровня

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Национальный банк Белоруссии предполагает, что к концу 2021 года объём золотовалютных резервов опустится до $6 млрд, что является критичным уровнем.

Золотовалютные резервы Белоруссии сократятся до критического уровня

О прогнозируемом сокращении золотовалютных резервов заявил глава Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-конференции.

По его словам, с учётом исполнения внешних и внутренних обязательств золотовалютные резервы страны на 1 апреля 2021 года составили $6,9 млрд, сообщает ТАСС. К концу года, по оценке Нацбанка, они снизятся до $6 млрд и будут "покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг".

Это критичный уровень, поскольку по международным стандартам необходимая величина золотовалютных резервов должна покрывать трёхмесячный импорт товаров и услуг.

Ранее белорусский Нацбанк объяснил снижение золотовалютных резервов "плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $310 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота".

Согласно новым требованиям Нацбанка, к началу 2022 года объём резервов не должен быть меньше $6 млрд, ранее — не меньше $7,3 млрд.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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