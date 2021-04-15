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"Никому не надо волноваться": МИД Турции рассказал о конвенции Монтрё

Мир

Продолжение получила история, связанная с Турцией, конвенцией Монтрё и отставными турецкими адмиралами. По данным главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, страна продолжит соблюдать положения конвенции, но есть один нюанс.

"Никому не надо волноваться": МИД Турции рассказал о конвенции Монтрё

Напомним, что ранее конвенция Монтрё "всплыла" в новостях в связи с задержанием сразу 10 отставных турецких адмиралов, выступивших с открытым письмом в её защиту. Позднее стало известно, что все адмиралы освобождены под подписку о невыезде.

"Мы, как и раньше, продолжаем исполнять конвенцию Монтрё. Она чётко ограничивает режим прохода военных кораблей. Мы продолжаем её применять, никому не надо волноваться на этот счёт", — уточнил для канала NT Чавушоглу.

Затем Чавушоглу отметил, что известный как "дублёр Босфора" канал "Стамбул" окажется несколько "вне" ситуации с конвенцией.

"Канал "Стамбул" не будет иметь никакого отношения к режиму прохода военных кораблей в рамках конвенции Монтрё. Также нет такой вероятности, чтобы мы принуждали суда использовать новый канал вместо Босфора", — подчеркнул он.

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Автор: Константин Шапров
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