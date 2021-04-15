В МИД Франции назвали Украину в ЕС "несерьёзной перспективой"

Несмотря на то что Украина очень хочет в ЕС, а президент страны Владимир Зеленский называет вступление в союз "стратегически достижимой мечтой", в самом ЕС Украину, похоже, пока принять не готовы.

Данные о шансах Украины на членство в ЕС представил для Radio J госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Он уверен, что пока нельзя серьёзно говорить о том, что Украина вступит в ЕС.

"Мы можем иметь хорошие отношения с Украиной, мы можем поддерживать Украину, и мы делаем это в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления [в ЕС]. Я думаю, что это несерьёзная перспектива", — высказался Бон.

Напомним, что ранее Зеленский рассказывал о мечтах касательно ЕС в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседом. Президент Украины подчеркнул, что реализовать вступление Киев хотел бы "как можно скорее", в том числе через создание своеобразной "коалиции" стран ЕС, которые поддержали бы Киев.

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