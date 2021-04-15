Вашингтон поможет Киеву в борьбе с коррупцией

Вашингтон, как оказалось, готов поддержать Киев не только "материально", но и "морально" — например, в рамках борьбы с коррупцией. Пока глава Пентагона отчитывался о помощи Украине оружием и специалистами, в Агентстве США по международному развитию (USAID) сообщили, что готовят новую антикоррупционную программу.

Данные приведены экспертами USAID: новая программа будет рассчитана на "реформы" украинских властей, а также политику цифровизации и "надлежащего управления".

Интересно, что документ представляет собой также и запрос к потенциальным исполнителям антикоррупционной программы. В нём задаются не просто острые, а крайне острые вопросы:

что именно может помешать борьбе с коррупцией на Украине;

какие украинские институты могли бы оказать эффективную помощь;

куда именно стоило бы вложить дополнительные средства для противодействия коррупции.

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