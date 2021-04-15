В МАГАТЭ отреагировали на решение Токио по сбросу воды с "Фукусимы-1"

Продолжается обсуждение решения властей Японии о сбросе заражённой воды с "Фукусимы-1" в океан. Напомним, что против такого шага выступила Южная Корея, а внутри Японии с ним не согласились представители цеха рыболовов.

Как оказалось, ситуация ожидаемо привлекла внимание МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Согласно данным NHK, на данный момент обсуждается вопрос об отправке в страну экспертной группы для уточнения ситуации.

"Мы должны серьёзно относиться к любым опасениям. Мы несём общую ответственность с правительством Японии. Возможно, мы создадим группу экспертов из разных стран, регионов, а также разного профиля. Каждый серьёзный случай беспокойства следует обсуждать, и это также даст возможность провести анализ с технической точки зрения", — привёл данные для NHK генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Работа по созданию группы потребует солидного количества времени: только лишь её структуру будут согласовывать до лета 2021 года.

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