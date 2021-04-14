США решили не отправлять военные корабли в Чёрное море

Проход двух кораблей ВМС США через пролив Босфор в Чёрное море не состоится. Об этом посольство США в Анкаре уведомило МИД Турции.

В среду, 14 апреля, стало известно, что анонсированный ранее проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Чёрное море не состоялся. Источник в МИД Турции подтвердил эту информацию турецкому телеканалу NTV.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении американского руководства направить два корабля ВМС США в Чёрное море, чтобы "продемонстрировать поддержку Украины перед лицом российской агрессии". Хотя официально военное ведомство эту информацию не подтверждало, МИД Турции тогда получил уведомление о предстоящем проходе в соответствии с положениями конвенции Монтрё.

Корабли должны были пройти через пролив Босфор 14 и 15 апреля и находиться в акватории Чёрного моря до 4 и 5 мая. Однако, похоже, США передумали поддерживать Украину таким образом. Источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что посольство США уведомило об отмене этого манёвра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.