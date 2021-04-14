В США умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды

В США в возрасте 82 лет умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды, финансист Бернард Мэдофф. На тот момент он отбывал 150-летний срок в тюрьме.

Мэдофф умер в тюремном медицинском центре в Северной Каролине, вероятно, от естественных причин, сообщает Associated Press. При этом его адвокат утверждает, что финансист страдал от болезни почек.

Инвестиционная компания Мэдоффа считалась одной из самых надёжных на Уолл-стрит и проработала более 20 лет. Финансист был разоблачён в 2008 году, через год его приговорили к 150 годам тюремного заключения. Жертвами финансовой пирамиды стали более 36 тысяч человек из 136 стран, они потеряли в общей сложности $65 млрд.

Во время финансового кризиса 2008 года выяснилось, что финансист в течение многих лет не заключил ни одной сделки для своих клиентов. Он просто размещал их средства на банковских депозитах, а с новыми клиентами рассчитывался за счёт денег старых клиентов, то есть компания работала как классическая финансовая пирамида. Все представляемые клиентам отчёты об инвестиционной доходности оказались фальшивыми.

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