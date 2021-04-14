Политолог об ограничении полетов: ситуация в Турции плачевная

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Турции тяжелая. Об этом пишет Общественная служба новостей со ссылкой на мнение директора Центра изучения новой Турции (ЦИНоТ) политолога Юрия Мавашева. По его словам, власти страны долгое время сильно занижали настоящие показатели по количеству заразившихся.

"Положение Турции плачевное. Власти скрывали истинное положение дел в последний год, занижали реальную динамику по заболеваемости. Об этом мне сообщали наши дипломаты в Турции", — сказал Юрий Мавашев.

Полеты в Турцию и Танзанию Россия ограничивает с 15 апреля по 1 июня по причине плохой эпидобстановки в этих странах. Авиасообщение восстановят после стабилизации ситуации в странах, отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом многие граждане негативно восприняли ограничение полетов, так как у людей был запланирован отдых. Россияне считают, что ограничения ввели из-за поддержки Турцией Украины. Но эксперты не согласны с такими выводами и утверждают, что нам не стоит опасаться ответных мер.

"Не вижу оснований для ответных мер. В Анкаре отдают себе отчет в реальном положении вещей. Если на кого и обижаться в данном случае, то только на себя", — пояснил Мавашев.